دفاع محسن السكري يطلب اخلاء سبيله ومناقشة الشهود  

طلب دفاع الضابط السابق محسن السكري، إخلاء سبيله، وذلك في أولى جلسات إعادة محاكمته، بتهمة غسل الأموال، أمام المحكمة الاقتصادية.

كما طلب الدفاع مناقشة شهود الإثبات، وضم خطاب من البنك المركزي يوضح تاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم بأحد البنوك الشهيرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أمرت، بإحالة القضية المتهم فيها السكري للمحكمة الاقتصادية للاختصاص، دون ان تفصل في أمر إخلاء سبيله.

واصدرت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو 2012، حكما بمعاقبة السكري بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 مليون دولار في القضية ذاتها، إلا أن محكمة النقض، ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمته.