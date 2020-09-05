صحة الغربية: رعاية عاجلة لطبيب القلب المصاب بـ"كورونا" في المحلة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور عبدالناصر حميدة، اليوم، عن توفير الرعاية الصحية الكاملة للطبيب مصطفى السيد عبده، استشاري القلب، بمدينة المحلة الكبرى، الذي يخضع للعلاج حالياً داخل قسم العزل بالمستشفى العام، إثر إصابته بفيروس "كورونا".

وكان الدكتور "مصطفى"، الطبيب بمركز القلب في المحلة الكبرى، قد أعلن عن إصابته بالفيروس المستجد، وأنه يشعر بآلام حادة نتيجة تدهور حالته، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي داخل وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

وناشد طبيب القلب المصاب زملاءه الدعاء له بالشفاء، عبر منشَور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكداً أن حياتة معلقة بأطفاله البنات، قائلاً: "ادعولي.. يا رب علشان خاطر البنتين الغلابة اللي مالحقتش أحفظ وشوشهم، بسبب الجري في الدنيا".

كما تحدث "مصطفى" عن حالته الصحية، بقوله إن "الرئة مفيش فيها هواء يفتحها.. القلب مع كل حركة أو لحظة تفكير، ضرباته تقفز من 50 لحد 130"، وتابع قائلاً: "كفاية يبقى في حاجة بتسد القصبة الهوائية، وأنت حاسسها، لكن جهاز التنفس اللي قايم بالمهمة مكانك، مش حاسس بيها، وضغط قصاد ضغط والصدر عاوز ينفجر"، واختتم تدوينته متسائلاً: "أمال سكرات الموت هتكون أيه؟".