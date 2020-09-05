محمد جمال نائبا لرئيس حي العمرانية

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا اليوم بترقية محمد جمال حسين من وكيل إدارة الإشغال بحي العمرانية نائبا لرئيس الحي ضمن خطة محافظة الجيزة لـ"ضخ دماء جديدة وشابة في مختلف الاحياء لتحقيق الانضباط في العمل".

عمل جمال مديرا لمكتب عدد من روؤساء الحي السابقين لعدة سنوات كان آخرهم اللواء خالد عصر، رئيس حي الهرم الحالي.

وتولي جمال منصب مساعد رئيس الحي ووكيلا لإدارة الإشغالات مؤخرا قبل ترقيتة، وشارك جمال في العديد من الحملات التي شنتها أجهزة الحي لرفع الإشغالات ومواجهة ظاهرة البناء المخالف مؤخرا.