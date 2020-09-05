محافظ الإسكندرية: تطوير محور المحمودية حول المنطقة من عشوائية لحضارية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن ترعة المحمودية كانت مهملة ومكانا لإلقاء القمامة من قبل المواطنين، حتى المياه كانت راكدة وشكلها كان سيء للغاية وسط محافظة الإسكندرية، والجميع كان في حالة استياء منها.

وأضاف الشريف، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامي هشام عاصى، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه عندما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في تطوير محور المحمودية كان الناس متشككين في أن هذا المشروع من الممكن أن ينتهي خلال سنتين ونصف، ولكن فجأة وبعد إجراءات كثيرة وقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدور رائع في عملية الإنشاء والدراسات بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية وتغير المنظر إلى 3 بحيرات ذات شكل جميل في محور المحمودية وتكاد تكون مثل أي مدينة في أوروبا، كما أعطت المناطق والزراعات الجديدة المنتشرة على جانبي المحور ثقة لدى المواطنين في القيادة السياسية.

وتابع، أن المحور به 25 كوبري للمشاة، بالإضافة إلى حوالي 9 كيلو كباري علوية تربط المدينة من الشرق للغرب، ومن المؤكد أن هذا المنظر سيوضح الفارق بين ما كان وما أصبحنا عليه الآن.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن فكرة تطوير المحور بدأت منذ حوالي 3 سنوات، وكانت بتوجيه من الرئيس ومتابعة من الحكومة، وأشرف عليها وزارة الدفاع الممثلة في الهيئة الهندسية، والمحافظة، وكل هذه الجهات شاركت في هذا العمل العظيم، مؤكدا أن هذا المحور ينقل المنطقة من عشوائية إلى حضارية.