محمد الشريف: يصعب وضع حراسات على كافة شواطئ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إنه يصعب تعيين حراسات وأمن بطول شواطئ المدينة الساحلية، والتي يبلغ طولها 65 كيلومترا، فالمحافظة والأجهزة التنفيذية تقوم بكافة المهام الخاصة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق الشواطئ.

وأضاف "الشريف"، في تصريحات صحفية، على هامش بدء احتفال العيد القومي للمحافظة، أنه يتبقى وعي المواطن وزوار المدينة الساحلية القادمين من المحافظات في عدم النزول والتردد على الشواطئ المغلقة والتي لا يوجد بها خدمات ومغلقة ولا يتواجد بها غواصين: "أي مواطن عايز ينزل البحر يتأكد من وجود غطاس بالشاطئ خاصة في شواطئ غرب وأبو ثلاثاء والعجمي".

وأوضح أن معظم الشواطئ ليس عليها أسوار ولابد أن يتحمل المواطن مسؤولية حماية نفسه.