"التخطيط القومي" يوصي الحكومة بالاهتمام بتعميق التصنيع المحلي في مصر

قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، إنَّه "مهما عددنا الأهداف التي تسعى إليها العملية التنموية فإنّها تهدف في النهاية إلى توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين".

وأضاف "زهران"، في تصريح مقتضب على صفحة معهد التخطيط القومي عبر فيسبوك، أنَّ أهداف العملية التنموية، تتحقق من خلال تعميق التصنيع المحلي، بجانب استهداف إنتاج يحقق الإحلال محل الواردات، وفتح الأسواق للتصدير.

وتابع "زهران" ضمن توصيات "المعهد" للحكومة: "تتطلب قضية تعميق التصنيع المحلي إجراء دراسات متأنية ومتعمقة بواسطة العقول والخبراء والمفكرين الوطنيين، وتعتمد النظرة الكلية لوضع الصورة أمام متخذ القرار، ومن ثم تكون البداية الصحيحة لانطلاق القاعدة الصناعية المتطورة التي نحلم بها".

وأردف "زهران" قائلاً: "إن الدول تتقدم بمواصفات شعوبها، ومن ثم على جميع مؤسسات الدولة أن تعمل على تطوير وتحسين تلك المواصفات، من صدق والتزام وولاء وجودة واحترام لقيم الوقت والعمل" مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى التقدم في مؤشرات التعليم والابتكار والتنافسية وجودة الحياة.

وسبق أن طرح "المعهد" قضية تعميق التصنيع المحلي للمناقشة، على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، في وقت دعاه متابعيه على صفحاتها بمواقع التواصل، إلى تنظيم مؤتمر دولي يضم الخبراء والمفكرين والاقتصاديين لوضع خطوط عريضة لهذه القضية.