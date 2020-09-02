آخر موعد للتقديم لوظائف معهد التخطيط القومي غدا

يعتزم معهد التخطيط القومي غلق باب التقديم على وظائفه بنظام الانتداب من الموظفين العاملين بالجهات الحكومية للعمل لديه في بعض الوظائف الشاغرة، غدا.

كان المعهد أعلن في وقت سابق، حاجته لانتداب بعض الموظفين العاملين بالجهات الحكومية المختلفة للعمل بالمعهد بوظائف: مدير عام الشئون المالية، محاسبين خريجي كليات التجارة بالجامعات المصرية المختلفة للعمل بالإدارة العامة للشئون المالية بالمعهد من مختلف الدرجات الوظيفية، وأخصائيين حاسب آلي من مختلف الدرجات الوظيفية.

وأشار "المعهد"، إلى أن طلبات شغل الوظائف، تقدم باسم رئيسه علاء زهران، مرفق بها بيان حالة وظيفية من جهة العمل وبيان سيرة ذاتية باللغة العربية وصورة شخصية حديثة بالدور الأول بمبنى المعهد بشارع صلاح سالم- بمدينة نصر- القاهرة، أو بإرسال الأوراق المطلوبة والاستفسار على:الايميل: inp.technicaloffice@gmail.com