توافد الراغبين في التصالح على المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إقبالاً كبيراً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد نسبة 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، بعدما جرى تخفيضها من قبل محافظ الأقليم.

وتفقد رؤساء مجالس المدن سير العمل في المراكز التكنولوجية، لمتابعة الخدمات المقدمة لراغبي التصالح مع الدولة، وتقنين أوضاعهم، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، بتخصيص عدد من الموظفين للرد على تساؤلات المواطنين.

وقال محافظ كفر الشيخ إن هناك إقبال كبير على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، مشيداً بوعي أهالي كفر الشيخ وإقبالهم للتصالح، بهدف تصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقاً للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح، لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأضاف "نور الدين" أنه اطمأن على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، باعتبارها أيام عمل عادية، لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ كفرالشيخ المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقاُ للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.