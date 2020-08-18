تخفيض قيمة التصالح على المباني من 25 لـ40% في كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ تعديل قرارها السابق، بشأن تحديد مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بقطاعات المحافظة.

كما قررت تخفيض القيمة بنسبة تتراوح من 25% إلى 40% وخاصة للقرى والتوابع والعزب، تحقيقاً لصالح المواطنين، مع العلم أن سداد قيمة جدية التصالح بواقع 25% من إجمالي قيمة التصالح في المخالفات هي مجرد قيمة تقديرية مبدئية تعبر عن جدية المواطن في طلب التصالح وسيتم احتسابها بعد قرار التخفيض سواء جرى سدادها قبل تعديل القرار أو بعده.

يشار إلى أن باقي قيمة التصالح في مخالفات البناء، سيتم سدادها بالتقسيط على ثلاث سنوات دون فوائد عقب الانتهاء من كل الإجراءات المطلوبة.