طوارئ بـ"الكهرباء" لتأمين مصادر التغذية خلال قرعة مونديال اليد

وفرّت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مصادرالتغذية الكهربائية اللازمة، إضافة إلى توفير المصادر الاحتياطية للطاقة، وذلك بمنطقة الأهرامات التي تشهد إجراء حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 بها، الساعة السابعة مساء اليوم.

وأعلنت الشركة حالة الطوارئ اليوم بجميع قطاعات التوزيع لتأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية، مع ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع الإدارات والقطاعات، لسرعة اتخاذ اللازم.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة، تجهيز ماكينات ديزل متنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة.

ومن المقرر حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 بمصر، وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و17 وزيرًا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة، إضافة إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة، ومنتصر النبراوي رئيس شركة "تذكرتي"، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات، وممثلي 29 دولة، إضافة إلى مصر الدولة المضيف للبطولة، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين فى عدد المشاركين لاحقًا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

ويقام حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 بمصر فى نسختها رقم 27، والمقرر إقامتها فى الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دولة لأول مرة فى تاريخ البطولة السابعة مساء اليوم السبت بمنطقة الأهرامات.