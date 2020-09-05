خبير يدعو كل مواطن لشراء جرام واحد من الذهب لتنشيط المبيعات.. ونجيب: التراجع مؤقت

دعا رجب حامد، خبير المعادن الثمينة، المواطنين المصريين لمساعدة تجار الذهب في مصر لتجاوز ضعف الاقتصاد وتراجع القوة الشرائية والآثار السلبية لفيروس كورونا بشراء جرام واحد من الذهب.

وقال إن شراء الأفراد لجرام واحد من الذهب ينشط مبيعات التجار تقريبا وسيكون حجم التداول 90 طنا.

من جهتة قال نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن تراجع أعيرة الذهب خلال الأسبوع الماضي "مؤقت".

وأضاف أنه بالرغم من خسارة الأوقية 40 دولارا ليتراجع من 1975 دولار لتصبح 1935 دولار إلا أن التوجه العام يشير إلى الارتفاع خلال الأيام المقبلة لشهر سبتمبر.

وبين "نجيب" لـ"الوطن": أن المسـألة ما هي إلا تراجع مؤقت وسيعود مرة أخرى إلى الارتفاع نتيجة لقيام عدد من المضاربين "لجني الأرباح" من خلال شراء أطنان من الذهب التي تم طرحها مرة أخرى ليقل العرض وبالتالى ترتفع الأسعار مرة أخرى خلال الأيام المقبل.

وأوضح أن سعر الذهب يتحدد وفق التغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

كما يخضع لآليات العرض والطلب أي أنه كلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه كلما ارتفع السعر.

ونصح "نجيب" المواطنين بضرورة التحوط بالذهب كملاذ آمن ومخزن للثروات في ظل أزمات الاقتصاد المصري الحالية يتمثل فى شراء الذهب لأن السلعة الوحيدة التي يلجأ إليها العالم في حالات التضخم ويمكن شراء جرام أو جرامات من الذهب الخام أو السبائك كلما توفرت سيولة زائدة عن حاجة الفرد لأنها أفضل طريقة إدخارية تحقق استثمار فردى فى السوق المصري.