الذهب يواصل صعوده ليسجل أعلى سعر محلي له في نهاية تعاملات اليوم

شهد المعدن الأصفر قفزة بزيادة تقدر بـ1.25%، بفضل ضعف الدولار وإجراءات التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة، التي جعلته يحقق أرقاما قياسية على المستوى المحلي، ليقترب من تحقيق أعلى رقم في تاريخه على المستوى العالمي، وكلمة السر هي فيروس كورونا المستجد الذي أضعف الدولار مقابل الذهب، وتسبب في لجوء كثير من المستثمرين إلى المعدن النفيس باعتباره حافظا للقيمة والملاذ الآمن.

حققت أسعار الذهب ارتفاعًا خرافيًا لليوم الرابع على التوالي، ليسجل سعر المعدن النفيس أرقاما قياسية على المستوى المحلى، بسبب سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية في نهاية معاملات اليوم الخميس الذي يوافق 23 يوليو، ووصل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا محليًا إلى 843 جنيها، بفارق سعر حوالي 11 جنيها عن معاملات صباح اليوم.

وفسر إيهاب واصف نائب الغرفة التجارية للمشغولات التجارية والمجوهرات، الارتفاع بأن بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ما سرع من وتيرة ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات المالية بالبورصات العالمية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت صعود ارتفاعا، مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 961 و 963 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 841 و 843 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 721 و 723 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و744 جنيهًا.