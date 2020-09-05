التعليم العالي: 15 سبتمبر موعد سحب ملفات الشهادات المعادلة لتنسيق 2020

كشف السيد عطا، المشرف على التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر تحديد موعد سحب ملفات التقدم لطلاب الشهادت المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية لتنسيق 2020، يوم 15 سبتمبر الجاري، وذلك بالمقر الجديد لمكتب تنسيق بجامعة عين شمس، مضيفا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الكشف عن الأوراق المطلوب إحضارها الطلاب، والتي تتمثل في أصل شهادة النجاح مستوفاة لجميع التصديقات، وإحضار أصل شهادة الميلاد.

"الأعلى للجامعات": رفع رسوم سحب الملف لطلاب الشهادات المعادلة لـ600 جنيه

وأوضح رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأعلى للجامعات قرر رفع رسوم الطابع الخاص بسحب ملفات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لـ 600 جنيه لكل طالب، بدلاً من 500 جنيه كانت مقررة العام الماضي.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.