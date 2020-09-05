صور.. "هاتف من الذهب" هدية معجب لمحمد رمضان في الإمارات

نشر الفنان محمد رمضان، خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لهاتف محمول من الذهب، أهداه إليه أحد معجبيه يدعى خليفة، ومحفور عليه اسم الفنان محمد رمضان، وذلك أثناء تواجده في دولة الإمارات العربية، لتحضير أحد الأعمال الفنية.

وعلق رمضان على الصورة: شكرًا صديقي خليفة.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لتقديم أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، تجمعه بمغني الراب جيمس، ويوم الاثنين الماضي نشر صورة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، وعلق "رمضان" على الصورة قائلًا: "ثقة في الله نجاح".

كما كان الفنان محمد رمضان نشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، وظهر "رمضان" في مقطع الفيديو بصحبة عائلته، وهو يمارس التمارين الرياضية على أغنية "نمبر وان" داخل طائرة خاصة، معلقًا: "إلى دبي".