بدء توافد أهالي قرية "النزلة" على مدفن عائلة "والي" استعدادا للجنازة

يتوافد الآن، عدد كبير من أبناء قرية النزلة بمحافظة الفيوم، علي المدفن الخاص بعائلة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتوفي الدكتور يوسف والي، اليوم، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وتولى وزير الزراعة الأسبق العديد من المناصب السياسية من بينها الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.