قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن المفكر الاقتصادي الراحل جلال أمين كان متحاملًا بعض الشئ، على نظام مبارك، موضحًا أنه لم يأخذ في اعتباره الزيادة الهائلة في عدد السكان التي حدثت في عهده.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "الزيادة السكانية الكبيرة تسببت في الكثير من المشكلات، ولم أجد حتى الآن من الدولة المصرية جدية في التعامل مع قضية السكان".

وتابع: "أحيانا كنت أشوف إنه عصبي شوية وبه قدر من الحدة، مش بيستحمل الاقتراب من السلطة عنده توجه كامل مؤمن به، وكان أقرب إلى اليسار ويحترم التجربة الناصري".