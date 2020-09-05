انقطاع المياه عن 10 مناطق بمصر الجديدة لمدة 15 ساعة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، تنفيذ أعمال تطوير بمنطقة مصر الجديدة، ما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بشارع عبدالحميد بدوي.

وأشارت الشركة إلى أنّ هذا الأمر يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (الحي العاشر - صقر قريش - السويسري ب - الواحة - مشروع هيئة النقل العام - مساكن قضايا الدولة - مساكن مجلس الوزراء - المنطقة العاشرة - جزء من عزبة الهجانة - منقطة الشيراتون)، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح غدًا، الأحد الموافق 6 سبتمبر الحالي، وحتى الساعة 2 من صباح الاثنين الموافق 7 سبتمبر الحالي.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما أنّها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.