بعد قليل.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق "الحي السابع، الحي السادس، المنطقة الأولى، جامعة الأزهر، مستشفى التأمين الصحي، امتداد رمسيس 1-2، الجبل الأخضر"، اعتبارا من الساعة الرابعة عصر اليوم، وحتى الرابعة فجر غد السبت ولمدة 12 ساعة.

وأوضحت الشركة -في بيان- أن الانقطاع يرجع لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة مدينة نصر الأمر الذي يستلزم معه تحويل مسار خط مياه قطر 600 بشارع الخليفة القاهرة مع شارع الطيران.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.