طلاب جامعة أسيوط يبدأون التدريب الصيفي في شركة مياه الشرب والصرف

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عددا من طلاب جامعه أسيوط في تدريب صيفي، ضمن بروتوكول تعاون بين الشركة والجامعة للنهوض بكفاءة الأجيال الجديدة وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه أسيوط، أنّ خطة التدريب الصيفي تتيح تدريب طلاب من كليات العلوم والهندسة والتجارة لإعداد خريج مؤهل لمواجهة متطلبات سوق العمل، كمساهمة مجتمعية تنفذها الشركة لتأهيل طاقات منتجة لخدمة المجتمع الأسيوطي.

وأضاف إسلام حمدان مدير إدارة التدريب بالشركة، أنّ مركز التدريب والخدمات مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات بجميع قاعاته، واستقبل أبناء جامعة أسيوط من كليات العلوم للتعرف على طرق معالجة وتنقية المياه والهندسة، والتعرف على سبل وفنيات تشغيل المحطات سواء المرشحة أو الإرتوازي.

وتابع، أنّ المركز استقبل أيضا، طلاب كلية التجارة لمعرفة آليات محاسبة العملاء والبرامج المستخدمة لحساب قيم استهلاكه الفعلية والشرائح طبقا للوائح، لتلقي التدريبات النظرية التي تدعم مهاراتهم المعرفية بمجال تخصصهم والتدريبات العملية التي ترتقي بمهاراتهم وكفاءتهم الميدانية.