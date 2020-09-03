حظك اليوم الخميس 3-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يكره أن يكون مقصر في عمله، ويتعامل بأسلوب جيد مع الآخرين دائما، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد واستفزاز.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تُصعّد النزاع.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.