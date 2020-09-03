رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 3-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:04 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء يكره أن يكون مقصر في عمله، ويتعامل بأسلوب جيد مع الآخرين دائما، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد واستفزاز.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تُصعّد النزاع.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأربعاء 2-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 2-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 2-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 2-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي