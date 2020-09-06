مخرج "توأم روحي": إهداء الفيلم لرجاء الجداوي تعبيرا عن حب فريق العمل

لفتة طيبة من فريق عمل فيلم "توأم روحي"، للمخرج عثمان أبو لبن، إلى روح الفنانة رجاء الجداوي، وهو آخر الأعمال الفنية التى شاركت فيها الفنانة الراحلة، وذلك بمبادرة من المنتج أحمد السبكي، وفريق العمل، وعبرت ابنة أميرة مختار عن امتنانها باللفتة الطيبة لفريق العمل قائلة "أثر فيا جدا، والفيلم جميل، ودور ماما في الفيلم واحد من أحلى أدوراها"وبمناسبة ذكرى ميلاد رجاء الجداوي (1936- 2020)، والذى يحل اليوم 6 سبتمبر.

تحدث المخرج عثمان أبو لبن، لـ "الوطن" قائلا: "القرار مشترك من كل فريق العمل، فرجاء الجداوى قيمة كبيرة، وإحنا افتقدناها جدا، وكان صدمة كبيرة أنها لا تتواجد معنا، وهى العمود الفقري للفيلم"متابعا: هى كانت مثال للالتزام والأخلاق والشياكة، بل هى من أشيك الناس في تاريخ مصر، والقعدة بتاعتها كانت حلوة، تخليها توحشنا"لافتا إلى أن سر حب الناس يرجع "ربنا كرمها بالروح الحلوة، وكانت تعرف تتكلم كويس أوى، وكانت تهتم بمشاركة الناس أفراحهم وأحزانهم، وأخلاق جدا، فطبيعى جدا أن الناس تتضايق لتعبها وقت الأزمة الأخيرة، وتترحم عليها بعد رحيلها، وربنا لما يحب حد يحبب فيه خلقه".

أهدى فريق عمل الفيلم الجديد "توأم روحي" إلى روح الفنانة الراحلة، حيث تظهر صورة للفنانة الراحلة، على شاشة السينما قبل بداية الفيلم، وكتب "السبكي"، على تتر مقدمة الفيلم: "إهداء إلي روح الفنانة رجاء الجداوي".

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومي فؤاد، نهال عنبر، عزوز عادل، من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.