صور.. إقبال جماهيري في عرض "توأم روحي" بطنطا بحضور صناعه

شهد عرض فيلم "توأم روحي"، بسينما جالكسي بطنطا، إقبالا جماهيريا بحضور صناع الفيلم، حيث حرص بطل العرض حسن الرداد، على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور، مرتديا الكمامة بسبب الزحام الشديد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، والعمل بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وبيومي فؤاد، ونهال عنبر، وعزوز عادل، وتأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن.

وحقق فيلم "توأم روحي" أعلى الإيرادات منذ طرحه بدور العرض متفوقا على فيلم الغسالة.