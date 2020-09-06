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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 6-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:11 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

دائمًا ما يعمل مولود برج الميزان على تقريب وجهات النظر في الكثير من المواقف إذ يميل إلى عدم الانقياد إلى المشاكل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يقظة ذهنية واليوم مناسب للبيع والشراء وللتخطيط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تتحرر من ضغوط، وتساعدك الأفلاك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ويوافق تاريخ ميلادها 30 سبتمبر.

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