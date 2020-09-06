حظك اليوم الأحد 6-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنّه شخصية وقورة بطبعه ويبعث على الفرح، فهو يفضل العزلة في حياته اليومية لكنه يراقب ما يحيط به من أحداث دون ضجة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تميل للعصبية والتوتر سريعا وتشغلك ألغاز تحيرك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم لا تكن متطلبا، وحاول أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.