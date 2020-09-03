حظك اليوم الخميس 3-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتسم بالشجاعة والإخلاص والطموح ويضع الهدف أمامه لتحقيقه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

قد تكتشف جوانب جديدة في البعض وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو الأشخاص.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم قد تملأ المشاعر قلبك وإذا كنت خاليا قد يسمح لك ذلك بميلاد حب جديد.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.