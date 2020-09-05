دفن 4 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث بكفر الشيخ

شيع أهالي قرية "زيدان"، التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، جثامين 4 أشخاص من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف على طريق "الحامول - بيلا"، في نطاق المحافظة.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة الحامول، العميد حسام نبيه، يفيد بعثور الأهالى على سيارة ربع نقل في المياه ما بين قريتي "الزعفران" و"أبو بدوي"، دائرة المركز، ويرجح أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من الليل، دون أن ينتبه إليه أحد.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، كما انتقل عدد من القيادات الأمنية، وتبين وجود 4 متوفين، هم "محروس محمد الشرقاوي"، 45 سنة، و"محمد فتحي عبدالهادي"، 45 سنة، وشقيقه "عمر فتحي عبدالهادي"، 35 سنة، و"عديلة محمد عبدالحافظ"، 60 سنة، وتم نقل جثث المتوفين الأربعة إلى مشرحة مستشفى الحامول، تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تجمع العشرات من الأهالي أمام مشرحة المستشفى، حيث أمرت النيابة بتسليم جثث المتوفين إلى ذويهم، وصرحت بدفنهم.