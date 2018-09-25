أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، عن تدشين مبادرة لتطوير الطريق الزراعي ورفع كفاءته وتجديد الإنارة الخاصة به، للحد من الحوادث وتسهيل الحركة المرورية على الطريق.

وذلك بالإضافة لمبادرة أخرى لمواجهة أزمة النظاقة وانتشار القمامة بالمحافظة، من خلال وضع خطة متكاملة لمنظومة القمامة والقضاء نهائيا على المشكلة، وكذا إطلاق مبادرة لتجميل المدن والقرى من خلال مسابقة أحسن مدينة وقرية، وتبني القري المنتجة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، برئاسة المحافظ وحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة.

وقال المحافظ إن المبادرات الجديدة كلها تهدف لإشراك الشباب والمجتمع المدني في حل المشكلات المزمنة للمحافظة، داعيا مسؤةلي المحافظة إلى الاستعانة بالشباب في وضع الحلول التفاعلية لمشكلات المجتمع المحيط، مشرا إلى أن: الشباب هم طاقة مصر ولذا فكل مسؤول عليه أن يقوم بتوظيف جهود الشباب المتحمس لخدمة المجتمع واستغلال طاقتهم".

وأكد المحافظ على ضرورة الاستثمار في القرى المنتجة وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، معللا أنها مستقبل مصر، مطالبا بوضع مبادرة لتنمية القرى المنتجة، التي تنتشر بشكل كبير في محافظة القليوبية.

وأعلن المحافظ خلال الجلسة، إطلاق مسابقة لأجمل مدينة وأكثر منفذ حكومي يقدم خدمات متميزة للمواطنين بصورة فعالة، بحيث يكون لأجمل مدينة الأولوية في المشروعات الاستثمارية.