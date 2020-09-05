البابا فرنسيس يتوجه إلى أسيزي في 3 أكتوبر

في تصريح للانبا باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، للمكتب الاعلامي الكاثوليكي اكد ان قداسة البابا فرنسيس سيتوجه الي مدينة اسيزي في الثالث من شهر اكتوبر لتوقيع الرسالة العامة التي تتمحور حول الأخوّة والصداقة الاجتماعية، وذلك بعد وثيقة "نور الإيمان" التي صدرت سنة 2013 ثم وثيقة "كن مسبَّحاً" سنة 2015، ويأتي اختيار قداسته عنوان وموضوع الرسالة العامة الجديدة تأكيدا علي اهمية أن نصبح في المقام الأول أخوة في المحبة و ان الاخوة هي ما تعطينا الشجاعة والقوة للانطلاق مجددا.

وسيترأس البابا فرنسيس القداس الإلهي في قبر القديس فرنسيس ليوقع بعد ذلك على الرسالة العامة الجديدة ، ونظرا للأوضاع الصحية الحالية فإن قداسة البابا يرغب في أن تكون هذه الزيارة خاصة الطابع بدون مشاركة المؤمنين، وسيعود البابا فرنسيس إلى الفاتيكان فور انتهاء القداس الإلهي.