تعرف على مبادرة "متخبيش وشك" لدعم اختلافات الوجه والجمجمة

كشف الدكتور كرم علام، استشاري العلوم الخلقية بالوجه والجمجمة، تفاصيل مبادرة "متخبيش وشك" لدعم أطفال اختلافات الوجه والجمجمة، قائلا إن الأطفال في مراحل التكوين النفسي وبالتالي لن يتحملوا مثل الكبار الأذى النفسي، موضحا أنه يعمل على إصلاح العيوب الخلقية للأطفال، والمبادرة لا تشمل فقط الجراحة.

وأضافت "علاء"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن الفريق الطبي يتضمن تخصصات كثيرة تهتم بالشكل المتكامل للرعاية مثل معرفة مدى صحة المخ والجينات إضافة للمعالج النفسي، والذي يكون دوره تقييم الطفل قبل وبعد وتأثيرها الإيجابي أو السلبي.

وأشار إلى المبادرة تحاول أن تجعل الطفل مقاوما للتنمر، لكن منع المجتمع من التنمر تعتبر رسالة أكبر من أي فريق طبي لأنها تعتمد على التيار العام التي تستطيع التأثير بشكل كبير مثل الإعلام والفن والأدب.

وأوضح أن الطب مرتبط بالفن، متابعا: "الفن من أكتر الحاجات اللي بتقوي العلاقة، الإنسان بيشوف نفسه في ضوء مختلف، المجتمع المحيط به بيشوفه بشكل ولما يشوف نفسه مرسوم أو موديل للرسم نظرته لنفسه بتغيير".