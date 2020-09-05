السيدة المُسنة بعد لقاء السيسي: "ربنا يكفيه كل شر.. بعت ناس عشان تساعدني"

وجهت السيدة المُسنة "بخيته"، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجها بعدما استوقفته أثناء تفقده لعدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة شرق القاهرة، الشكر والتقدير للرئيس، قائلة: "السيسي قالي اقعدي معايا ده أنا الرئيس، وبعتلي ناس علشان تساعدني".

وأوضحت أنها في البداية كان تسعى للحصول على علاج لها ولنجلها، وعندما تذهب إلى مستشفيات التأمين الصحي يقولون لها "مفيش علاج عشان خاطر فيروس كورونا"، موضحة أن اليوم الذي قابلت فيه الرئيس السيسي اتصل بها أحد الأشخاص وقال لها إن مستشفى التأمين وفرت متبرعين من أجل حصولها على العلاج.

وتابعت: "لما روحت قالوا لي تعالى آخر الشهر، وأنا راجعة لقيت فيه ناس بتقول الرئيس جاي، قولت معقول الرئيس هيعدي من هنا، فأنا اختل توازني وميلت على الأرض لقيت حد فتح العربية وقالوا هاتوا الحاجة دي، والرئيس قالي أقعدي جنبي وأحكي لي، انتي عاوزه علاج وإيه تاني، أنا الرئيس وقام خلع الكمامة، وقالي إنتي مش عرفاني ولا إيه".

وأضافت "بخيته"، خلال حوار خاص أجرته قناة "extra news": "ربنا يعمر بلدنا بالسيسي ويكفيه الشر، ويبارك في مصر"، كاشفة عن فرحة الجيران والأقارب بلقائها مع السيسي"، مؤكدة أنها بعد الانتهاء من لقاء السيسي أثناء جولته التفقدية بعد ظهر أمس، في شرق القاهرة، ذهب اليها شخصين للتعرف على ما تطلبه من الرئيس.

وأوضحت أنها اشتكت من عدم المقدرة على توفير علاج لها ولابنها.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواطنة مسنة، تصادف مرورها خلال أحد المواقع، أثناء جولته التفقدية بعد ظهر اليوم، في شرق القاهرة، التي شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس، ومصر الجديدة ومدينة نصر.

واشتكت السيدة المسنة للرئيس، سوء حالتها الصحية، قائلة: "أنا تعبانة، عندي قلب وسكر وضغط وكبد".