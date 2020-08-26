برلماني يطالب باستبدال الكباري الخرسانية بمعديات الموت

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، حول تكرار حوادث غرق المعديات بالمحافظات، موضحا أن المعدية النيلية تعد من أكثر وسائل النقل انتشارا في المحافظات، ورغم مخاطرها إلا أنها مازالت تعد أهم الوسائل في كثير من المحافظات، وتقدر أعداد المعديات النيلية بنحو 9 آلاف و500 مركب ومعدية، بحسب مركز الدراسات الاقتصادية، الذي أكد عدم وجود تراخيص لأكثر من 95% من المعديات، فيما يعمل 70 % من قائديها دون رخصة.

وأوضح أن معظم المعديات النيلية غير مطابقة للمواصفات ودون حواجز جديدة، وإذا وجدت الحواجز لا تستطيع أن تحتجز السيارات حال سقوطها من سطح المعدية، هذا بالإضافة إلى زيادة حمولتها عن المقررة لها، بل الأخطر من ذلك هو قيادة الأطفال لبعض تلك المعديات دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار إلى أن للمعدية شروطا يجب الالتزام بها من قبل السائق، والتي يتمثل أهمها في الالتزام بالحمولة المحددة وعدم تعديها، وهو ما يتبعه أكثر سائقي المعديات النهرية، طمعًا في الحصول على مبالغ أكثر من خلال جمع أجرة عدد من المواطنين أكثر عن الحمولة التي تتحملها المعدية، حتى لو كان هذا يأتي على حساب أمن المعدية وسلامة الركاب.

وطالب النائب بضرورة وضع حد لأزمة المعديات وتوفير ضمانات السلامة والتفتيش للتأكد من معايير الجودة بالعبارات هذا بجانب أهمية إنجاز مشروع قانون الملاحة الداخلية، وقال بضرورة إن يكون بكل معدية أطواق نجاة بشكل وفير بكل معدية للإنقاذ، وتنظيم الحملات على مدار اليوم من شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري لضبط المعديات المخالفة وإلزام أصحابها بالعدد المقرر لكل معدية وضمان اشتراطات السلامة والأمان بها ومن الممكن أن تتعرض للغرق في أي وقت، مشيدا بتصريحات وزير النقل حول دراسة استبدال المعديات والكباري الخرسانية حفاظا على الأرواح.