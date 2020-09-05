بالصور.. إقبال أهالي براني على قافلة جامعة الإسكندرية

شهدت القافلة التنموية التي تنظمها جامعة الإسكندرية في عدد من المناطق غرب محافظة مطروح، إقبالاً كبيراً من أهالي مدينة "سيدي براني"، لتوقيع الكشف الطبي من خلال الفريق الطبي المرافق للقافلة.

ويشارك رجال المنطقة الغربية بجهود مجتمعية مكثفة، لنجاح القافلة التنموية الشاملة لجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع محافظة مطروح، وبنك الكساء المصري، وبنك الغذاء، لخدمة أهالي مطروح، بأنشطة القافلة، التي تستمر حتى 11 سبتمبر الجاري، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وتتضمن القافلة التنموية عدة أنشطة، من قافلة طبية ومساعدات غذائية ومجتمعية، وقال الدكتور عبدالمنعم فوزي، مقرر القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية، إن القافلة بدأت يومها الثالث بعمل سقف عدد من المنازل لعدد من الأسر بقرى وتجمعات مدينة سيدي براني، كما تم تسليم وتوزيع الألبان، بشهادة الميلاد والبطاقات، وبمعرفة قيادة المنطقة الغربية، كما حرص رجال المنطقة الغربية على متابعة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وتطبيق إجراءات التباعد الإجتماعى خلال أعمال القافلة، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.