ذبحا عاملا وسرقا إيصال أمانة: الإعدام لعاطل والمؤبد لطالب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل، بالإعدام شنقا حتى الموت، لإدانته بقتل مواطن داخل منزله، بمدينة السلام، وسرقة إيصال أمانة ومبلغ مالي بالاشتراك مع طالب، العام الماضي، كما شمل الحكم معاقبة المتهم الثاني، بالسجن المؤبد، لاشتراكه في الواقعة.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين، وعصام يحيى اليماني، وحسام الدين فتحي، وسكرتارية ياسر عبد العاطي.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، في القضية، أن المتهمان دلفا إلى منزل المجني عليه، بعدما تأكدا من وجوده بمفرده بداخله، ثم عاجله الأول بضربة على رأسه بماسورة حديد حازها لاستخدامها في الجريمة التي اتفقا على تنفيذها سلفًا، وسقط المجني عليه مغشيًا عليه مضرجا في دمائه.

ودلت التحقيقات، أن المتهمين لم يكتفيا بضربه على رأسه، حيث أحضرا حبالا وطوقا بها عنق المجني عليه، ثم أجهز المتهم الثاني "الطالب" عليه بسكين، فأصابه بجرح ذبحي، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين سرقا من المجني عليه إيصال أمانة، كتبه على متهم منهم، ومبلغ 200 جنيه كانت في جيب بنطاله، وفرا هاربين.

بداية الواقعة، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة عامل مقتولا داخل منزله بالسلام، وانتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ، وتبين أن المجني عليه، مصاب في الرأس وبجرح ذبحي في الرقبة، ومخنوق بحبل بمنطقة العنق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهمين، وندب الطب الشرعي، لبيان سبب وكيفية الوفاة.

وتمكنت الأجهزة الامنية من تحديد المتهمين، وهما عاطل وطالب، واعترفا بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات فيما بينهم، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات، ثم قررت إحالتهما للمحاكمة الجنائية، وصدر بحقهما الحكم المتقدم.