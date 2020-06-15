جنايات القاهرة تجدد حبس 6 روسيين بتهمة الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس 6 متهمين روسيي الجنسية (5 شباب وفتاة تدعى "ذو الخمور") في القضية رقم 1260 لسنة 2018.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهما منها ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.