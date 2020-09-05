إزالة 80 حالة تعديات على الزراعات وأملاك الدولة بكفر الشيخ  

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ16 لحملة "حق الشعب"، بناءً على تعليمات المحافظ اللواء جمال نور الدين، حيث قاد السكرتير العام المساعد، اللواء ياسر حفناوي، حملة لإزالة التعديات على الطريق الدولي الساحلي بمناطق بلطيم والبرلس.

وأعلن محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، وبحضور السكرتير العام المساعد، واللواء جمال سامون، نائب مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء ياسر عون، مساعد مدير الأمن لفرقة أمن الحامول، والعميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة البرلس، إضافة إلى هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتمكنت الحملات من إزالة 80 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها إزالة 40 مخالفة تعديات بقرية "المقصبة"، على مساحة 9214 متراً مربعاً، وتم تسوية المخالفات بالأرض، كما تمكنت حملة تم تنفيذها بدائرة مركز سيدي سالم، من إزالة عدة تعديات على الأراضي الزراعية بقرى "دمرو" و"أبوغنيمة"، بمساحة 3249 متراً.

ووجَّه محافظ كفر الشيخ جميع رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية بما تم على أرض الواقع، مشيراً إلى استمرار تقنين الأراضي، والتصالح على المباني، طبقاً للإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم.

وأشاد المحافظ بدور مديرية الأمن ورجال الشرطة والأجهزة الأمنية، في التنسيق الكامل للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، وتطبيق القانون بقوة وحسم مع المخالفين لتلك القرارات.