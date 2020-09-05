الخرباوي: عنصر إخواني أرشد الأمن عن مكان اختباء محمود عزت

قال الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر، إن المرشد السري الذي اختارته جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر من أفراد تنظيم 65، مشيرا إلى أن هناك 3 أفراد في مصر من الممكن أن يتولوا هذا التنظيم.

وأضاف "الخرباوي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أجهزة الأمن تعرف تماما من المرشح للمنصب.

وتابع أن عنصرا إخوانيا تابعا لفريق القيادي محمد كمال هو من أبلغ عن مرشد الإخوان محمود عزت لأجهزة الأمن، واصفا عناصر التنظيم بـ"خونة مع بعض".

وأكد أن "عزت" له دور في كل الجرائم التي ارتكبت في مصر بالسنوات الماضية، مضيفا "ده مجرم محدش يقول ده صعبان عليا".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان ارتكبوا كل الجرائم اللا أخلاقية، كما أنهم خانوا الإسلام لأنهم شوهوا الدين في عيون الناس، وجعلوه دماء وقبورا بالرغم من أن الدين رحمة.

وقال إن الإخوان ليسوا على قلب رجل واحد ولكن قلوبهم شتى، وأنهم 40 عاما وهم يتيهون في الأرض.