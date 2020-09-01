مختار نوح: لا يوجد جماعة إخوان في الواقع الآن.. انقسمت بسبب محمود عزت

قال مختار نوح، الكاتب والمحامي، إنه من الممكن القول في الوقت الحالي إنه لا يوجد شيء يُسمى جماعة الإخوان الإرهابية في الواقع، ولكن هناك عدة جماعات إرهابية، ومن قبل القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، وهناك مجموعة كطبقة حاكمة ومجموعة انفصلت عن الجماعة في تركيا وقطر وانقسامات داخل الجماعة.

وأضاف "نوح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الانقسام داخل الجماعة كان حول محمود عزت فهناك مجموعة من المشايخ رفضوا محمود عزت وكان على رأسها الشيخ عصام العريان، بينما التنظيم التقليدي يرى أنه هو الأساس وهو المرشد.

وأشار المفكر السياسي إلى أن هناك مجموعة ثالثة ترى أن محمود عزت لا يصلح ولا عصام يصلح ولكن اللجان النوعية هي من تصلح، مؤكدًا أن اللجان النوعية هي من قامت باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات ووائل طاحون.