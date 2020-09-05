عمرو أديب: القبض على محمود عزت كان "قفا جملي" للإخوان

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإخوانية، خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال عمرو أديب: "بعد 7 سنين لازم تعرفوا أن البلد دي فيها ناس شرفاء فعلا".

وأضاف: "لما حصلت الثورة في 2013 الأغبياء الإخوان كان كل اللي في دماغهم أنه حصل انتقال للسلطة، لكن أنا رأيي أن الأهم من اللي حصل في 2013، أن أنت النهاردة تيجي في 2020 وتتكلم عن استقرار الدولة وهو مش الشطارة أن السلطة تنتقل لكن الشطارة أن الدولة تستقر".

وأضاف عمرو أديب: "القفا اللي اتاخد بتاع محمود عزت من 10 أيام اللي أولادنا البواسل جابوه، كان قفا جملي، ومحمود عزت ده كانوا متخيلين أنه في غزة ولا في تركيا، وناس تقول مات وعملوا له البدع، وييجي ولادك يجيبوه، لما الإخوان جالهم سكتة دماغية لأن ده كان آخر واحد في الخلاصة والجيل ده واللي زي إبراهيم منير اللي في لندن وزي المرشد اللي في السجن، وده من جيل سيد قطب والناس اللي اتربت على لبن المعيز بتاع زمان، ولما يتجاب من قفاه وتكتشف أن التنظيم ينتهي وده أهم من انتقال السلطة في 2013".