الخرباوي: الإخوان بينهم اختلافات كبيرة بالسجون.. وبيتريقوا على "مرسي"

قال الكاتب والمفكر، الدكتور ثروت الخرباوي، إن هناك اختلافات كبيرة بين الإخوان داخل السجون، وكانوا يعتدون على بعضهم بالضرب داخله، والكل يعرف بذلك، مؤكدا أن محمد مرسي لم يمثل للإخوان أي قيمة، وكان راجل عادي لا يفهم أي شيء على الإطلاق، "مكنش يطمح إنه يكون حتى رئيس وحدة محلية، كلهم عارفين كدة وبيتريقوا عليه".

وأضاف "الخرباوي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن من يحرك الإخوان مؤسسات تابعة للمخابرات البريطانية، ويتم توجيههم إلكترونيا، لافتا إلى أن الأموال يتم توجيهها ضد مصر، ولكن مصر قوية وحصلت على مساحة دولية لا ينكرها أحد، موضحا أنهم متصورين أنهم بإسقاط الرئيس السيسي ستدخل مصر في فوضى ما يسمح لهم بالصعود للسلطة مرة أخرى.

وأشار إلى أن إطلاق هاشتاج يهاجم الدولة المصرية وجدنا أن 99% منها مصدره خارج مصر من قطر او تركيا، مؤكدا أن الرئيس السيسي يستمع إلى طلبات الشعب المصري وخير دليل استجابة الرئيس السيسي إلى طلب سيدة مسنة استوقفته أثناء تفقده المشاريع التنموية".