أحمد الخطيب: الإخوان تعرضوا لأكبر هزة نفسية في تاريخهم

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن تنظيم الإخوان الإرهابي تعرض لأكبر هزة نفسية في تاريخه، كانت فيما بعد ثورة 30 يونيو، عندما رأى التنظيم قيادته تهرب للخارج وتترك أماكن القيادة وجعلت من الشباب وقودا لمعركة مع الشعب المصري.

وأضاف "الخطيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن تنظيم الإخوان رأى انهيار قيادات الإخوان نفسيا، مؤكدا أن التنظيم انهار من الداخل وليس فقط من الخارج، كما أن التنظيم فقد فكرة الجيل، والـ10 سنوات التي مرت منذ 2011 رأى فيها الجيل بعينه كيف انهار التنظيم وقيادات الإخوان أمامه.

وأشار إلى أن الجميع رأى قيادات الإخوان وهي تهرب بملابس النقاب وهروبها بين العمارات، كانت مشاهد مخزية تركت أثرا بالغا داخل نفوس التنظيم، مؤكدا أن التنظيم أصبح متحللا، كما أنه لا يجتمع بين أعضاؤه، وأصعب شيء للجماعات الراديكالية أن تكون بلا رأس، والآن التنظيم بلا رأس منذ القبض محمود عزت.