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رئيس حي مصر القديمة عقب تعيينه: إن شاء الله مفيش فساد

كتب:

وائل فايز
07:55 م | السبت 05 سبتمبر 2020
اللواء خالد شحاته

اللواء خالد شحاته

قال اللواء خالد شحاتة بعد تعيينه رئيسًا لحي مصر القديمة: "ربنا يوفقنا في الفترة المقبلة ونكون عند حسن الظن لمحافظ القاهرة والمسؤولين".

وتعليقًا على ما تردد من وجود شبهات فساد بنطاق الحي، أضاف رئيس الحي لـ"الوطن"، "إن شاء الله مافيش الكلام ده".

ويأتي تولي "شحاتة" رئاسة حي مصر القديمة بعدما شهد الحي واقعتي القبض على آخر رئيسين سابقين للحي من قبل الرقابة الإدارية.

يُذكر أن "شحاتة" رفض رشوة 10 ملايين جنيه خلال توليه رئاسة حي السلام أول، كما تولى رئاسة حيي طرة وحلوان، وصدر قرار تعيينه ضمن حركة المحليات المحدودة التى صدرت مؤخرًا.

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