حي مصر القديمة موعود بـ"الرقابة الإدارية": الرئيس الثاني مُتهم بالرشوة

يبدو أن لعنة الفساد تطارد من يتولى مهام رئيس حي مصر القديمة، حيث أُطيح برئيس الحي الأسبق "م.ز" ورئيس الحي السابق "ع.خ" بعد القبض عليهما في تهم فساد من قبل جهاز الرقابة الإدارية.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن المحافظة لا تتستر على فساد، ومع أعمال القانون على أي مخالف مهما كان منصبه، مضيفا لـ"الوطن" أن واقعتي القبض على رئيسي الحي السابقين تؤكد أنه لا أحد فوق القانون، وأنه جار التدقيق في اختيار رئيس الحي.

وأشار المصدر إلى أن أعمال الحي سارية بدون أي تعطيل، بواسطة القائم بالأعمال، المهندسة حنان السيد.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس حي مصر القديمة، وأحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي، عقب تقاضي المتهم الأول لمبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي، مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي.