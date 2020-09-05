عاجل.. إغلاق 4 طرق جديدة في البحر الأحمر وقنا بسبب السيول والرياح

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طرق "سفاجا - سوهاج"، و"رأس غارب - الشيخ فضل" بسبب السيول التى تجتاح محافظة البحر الأحمر حاليا.

كما تم إغلاق طرق "قفط - القصير" و"قنا - سفاجا" بمحافظة قنا بسبب الرياح العاتية المحملة بالأتربة التي تعوق الرؤية وحركة السير.

ومنذ قليل أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق رأس غارب اتجاه الغردقة لوجود سيول أعاقت حركة المرور.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.