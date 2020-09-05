مدبولي: الرياضة أهم آليات نشر السلام بين الشعوب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالرغم من التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي على كافة الأصعدة، إلا أن الرياضة تظل دائمًا واحدة من أهم الآليات والقوى الناعمة القادرة على نشر السلام والمحبة بين الشعوب.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي ستحتضنها مصر، :" أعلم أنكم تدركون جميعًا كم كانت للأحداث الرياضة والدولية منها اليد الطولى والباع الكبير في إذابة العديد من الخلافات، وتقارب الثقافات وتلاقي الحضارات".

وتابع: "عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية، ترتفع وتتلاقى الرايات الوطنية والقومية، نتلقي بكم ومعكم على أرض الكنانة في واحدة من أكبر الأحداث الرياضية التي يترقبها العالم الفترة المقبلة".