حسن وليد عن وجوده في قرعة مونديال اليد: سعادة كبيرة لم أتوقعها

ثلاثة نجوم من أبطال كرة اليد في مصر، على موعد مع سحب قرعة مونديال كرة اليد والتي تقام احتفاليتها في منطقة الأهرامات، أبلغت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد ثلاثي نجوم المنتخب "أحمد الأحمر وعبدالرحمن حميد وحسن وليد قداح" بمشاركتهم فى سحب قرعة.

سعادة كبيرة يشعر بها حسن وليد قداح، لاعب المنتخب الوطني للشباب في كرة اليد ونادي الزمالك، لاختياره ضمن عدد من الشخصيات لسحب قرعة كأس العالم، الذي تقام احتفاليته تحت سفح الهرم.

"كرم من ربنا عليا"، بهذه الكلمات بدأ حسن حديثه لـ"الوطن"، إذ لم يكن يتوقع اختياره ضمن الفريق، وتلقى مكالمة هاتفية أمس الأول من الاتحاد الدولي لكرة اليد، أنه سيكون ضمن المتواجدين لسحب قرعة كأس العالم.

جاء اختيار "حسن"، لسحب القرعة لأدائه المتميز في بطولة كأس العالم للشباب، إذ توج بجائزة هداف مونديال 2019 بمقدونيا، والتي توج بها الفراعنة، محققين إنجازاً من أهم إنجازات كرة اليد المصرية، حسب حديثه.

عدة منتخبات سيحرص "حسن"، على متابعتها خلال البطولة، أبرزها منتخبي أنجولا وروسيا: "المنتخبين بيلعبوا بطريقة جيدة، ويمكن الاستمتاع بأدائهم والاستفادة من مستوياتهم خلال مبارياتهم".