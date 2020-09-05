صور.. ولادة نادرة لطفلين ملتصقين وثالث مكتمل النمو بسوهاج

شهد أحد المراكز الطبية بمركز دار السلام، في محافظة سوهاج، حالة ولادة نادرة، اليوم، حيث وضعت سيدة طفلين ملتصقين "توأم سيامي" بجسد واحد ورأسين، كما وضعت طفلاً ثالثاً سليم.

وقال الدكتور أحمد صابر، إخصائي النساء والتوليد والمشرف على حالة الولادة بمستوصف "أحمد قورة الطبي الخيري"، إن الولادة تمت صباح اليوم، لافتاً إلى أن الولادة جاءت مبكرة في الشهر الثامن، حيث وضعت السيدة توأم "سيامي" من الذكور، بالإضافة إلى ذكر ثالث مكتمل النمو.

وأضاف "صابر" أن الطفلين الملتصقين حالتهما العامة غير مستقرة، وسيتم نقلهما إلى وحدة العناية الفائقة بأحد المستشفيات الكبرى، لافتاً إلى أن الطفلين يحتاجان إلى عمل أشعة، لبيان ما إذا كانا يشتركان في أعضاء واحدة، أم لكل منهما أعضاء مستقلة.

واعتبر أن الولادة من الحالات النادرة، وتم وضع الطفلين داخل الحضانة، مشيراً إلى أن هذا الحمل هو الثانى للسيدة، مضيفاً أنها كانت حاملاً في 3 توائم، وحدث التصاق لطفلين منهم، بينما جاء الطفل الثالث سليماً.

وأكد أن حالة الطفلين تحتاج إلى عدد من التخصصات، بعد وضعهما في العناية الفائقة، من استشاريين للمخ والأعصاب والقلب والصدر والجراحة العامة وجراحة الأطفال والمسالك البولية، وسيتم تقييم الحالة بشكل سليم، وإجراء أشعات كاملة للحالة.