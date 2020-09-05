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"صحة سوهاج" تجري 2357 فحص كورونا للمسافرين إلى الخارج

كتب:

خالد الغويط
10:40 ص | السبت 05 سبتمبر 2020
صحة سوهاج: 2357 من المسافرين للخارج اجروا فحص كورونا

صحة سوهاج: 2357 من المسافرين للخارج اجروا فحص كورونا

أجرت وحدة PCR بمستشفى أخميم المركزي بسوهاج، فحص فيروس كورونا لـ2357 مواطنا من المسافرين للخارج "مصريين وأجانب"، وفقا لمديرية الصحة بسوهاج.

وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن الوحدة أجرت فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لـ 2357 مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة سوهاج ومن المحافظات المجاورة على مدار شهر.

وأوضح جميعة أن التحاليل تجرى بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية، لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها.

وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفى أخميم، إنه جرى الإعلان عن كل تفاصيل إجراءات الفحص والمستندات المطلوبة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمستشفى أخميم المركزي.

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