مدبولي: السلام الاجتماعي والتكامل الإنساني إرث يجب تركه لأجيال قادمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الطفرة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية، هي رسالة تحرص القيادة السياسية على بثها وتوصيلها للعالم.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في يناير 2021، أن الرسالة هي أن السلام الاجتماعي والتواصل الحضاري والتكامل الإنساني السبيل الوحيد للعيش في سلام ورخاء وهو الأمل أمام أبنائنا وشبابنا لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وهو إرث يجب أن نتركه للجيل القادم.

وتابع: "واثقون من خلال تضافر الجهود وحضوركم جميعا تنفيذ هذه البطولة العملاقة كي تكون نموذجا فريدا ومرجعية للكثير من التفاصيل للعديد من دول العالم، أتمنى النجاح والتوفيق في خروج البطولة بالشكل الذي يليق بمصر والاستمتاع لجماهير الرياضة العالمية".