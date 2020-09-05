  البرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، تسجيل 50 ألفا و163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، و888 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت صحيفة "تريبونا" البرازيلية على موقعها الإلكتروني، أن البرازيل سجلت حتى الآن ما يزيد عن أربعة ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 125 ألفا و502 حالة وفاة.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثاني بين دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت حتى اليوم 6 ملايين و200 ألف و518 حالة، فضلًا عن 187 ألفا و755 حالة وفاة.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى.