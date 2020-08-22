البرازيل تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 30355 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الحالات المصابة إلى 3 ملايين و532 ألفا و330 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الوزارة سجلت أيضًا 1.054 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 113358حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس الوبائي بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر القائمة.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، قالت أمس الجمعة، إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا المستجد داخل الولايات المتحدة بلغ 175204 أشخاص.

وأوضحت "سي إن إن"، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 5 ملايين و615 ألفا و998 حالة.

وسجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعا جديدا في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، في بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، تسجيل 504 حالات وفاة و5928 حالة إصابة جديدة مؤكدة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالوباء في المكسيك إلى 549734 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء 59610 حالات وفاة.

وصرح مسؤولون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، أن يكون الوباء، "طويل الأمد".

وأصبحت أمريكا اللاتينية من أكبر بؤر انتشار كورونا المستجد في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

فنزويلا ترغب في المشاركة في اختبار اللقاح الروسي ضد كورونا

وفي فنزويلا، أعلن وزير الصحة، كارلوس ألفارادو، أن حكومة بلاده تتفاوض مع نظيرتها الروسية حول المشاركة في اختبار وإنتاج لقاح "سبوتنيك-V" المصمم في روسيا ضد كورونا المستجد.

وقال ألفارادو، خلال اتصال مع الرئيس نيكولاس مادورو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، اليوم، إن فنزويلا عرضت 500 متطوع للمشاركة في اختبارات اللقاح.

وأضاف الوزير الفنزويلي، أن بلاده وروسيا بحثتا أيضا إمكانية التعاون بين البلدين في تصنيع لقاح "سبوتنيك-V"، وفقا لما ذكرته "روسيا اليوم".

وتم تصميم اللقاح في مركز جاماليا لدراسة الأمراض الوبائية والأحياء الصغيرة جدا، التابع لوزارة الصحة الروسية، ومر بالاختبارات السريرية في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وقال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، إن روسيا تلقت طلبات من 20 دولة لتوريد مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك-V".